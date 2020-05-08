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Бывший защитник «Сибири» поделился впечатлениями от игры в КХЛ

10:29
Юкка Пелтола. Фото ХК «Сибирь».
Юкка Пелтола. Фото ХК «Сибирь».
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Бывший защитник «Сибири» Юкка Пелтола, который подписал контракт с «Таппарой», поделился своими впечатлениями от игры в КХЛ.

— Я приобрел очень богатый опыт, — рассказал Пелтола в интервью Iltalehti. — К примеру, летом игроки не особо утруждают себя тренировками, но потом начинается тренировочный лагерь. 6 недель изнурительной работы. Я считаю, что это даже слишком. Очень большие нагрузки.

Но в Новосибирске мне все нравилось. Я не испытал какого-то культурного шока. Все было хорошо.

Больше всего мне понравилось работать под руководством Николая Заварухина. Считаю, что он создал отличную команду.

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