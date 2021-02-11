КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Бывший защитник «Сибири» Меньшиков продолжит карьеру в Австрии

23:00
Теги:

Защитник Виталий Меньшиков подписал контракт с клубом «Грац», сообщает официальный сайт австрийской команды.

31-летний Меньшиков начинал сезон в «Сибири». В 12 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги он набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2».

Контракт Меньшикова с новосибирским клубом был рассчитан до конца сезона-2020/2021, но 20 октября клуб расторг соглашение с хоккеистом. После этого Меньшиков не прошел просмотр в магнитогорском «Металлурге».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир