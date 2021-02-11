Бывший защитник «Сибири» Меньшиков продолжит карьеру в Австрии

Защитник Виталий Меньшиков подписал контракт с клубом «Грац», сообщает официальный сайт австрийской команды.

31-летний Меньшиков начинал сезон в «Сибири». В 12 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги он набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2».

Контракт Меньшикова с новосибирским клубом был рассчитан до конца сезона-2020/2021, но 20 октября клуб расторг соглашение с хоккеистом. После этого Меньшиков не прошел просмотр в магнитогорском «Металлурге».