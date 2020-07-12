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Бывший защитник «Северстали» Балдаев близок к переходу в «Салават Юлаев»

14:08
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Защитник Виктор Балдаев близок к переходу в «Салават Юлаев». Также у игрока есть предложения от других клубов КХЛ, сообщает «Бизнес Online».

Недавно игрок расторг контракт с «Северсталью», который действовал до 30 апреля 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний Балдаев провел в регулярном чемпионате 22 матча, в которых набрал 3 (1+2).

Также в КХЛ Балдаев выступал за «Атлант», «Спартак» и «Торпедо». На его счету 5 (1+4) очков в 69 матчах в лиге.

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/news/256806

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