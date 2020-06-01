Бывший защитник «Оттавы» и «Эдмонтона» Уайдмэн стал игроком «Торпедо»
21:33
«Торпедо» достигло договоренности о подписании контракта с защитником Крисом Уайдмэном, сообщает пресс-служба нижегородцев.
30-летний американский хоккеист ранее выступал за «Оттаву», «Эдмонтон» и «Флориду». В общей сложности он провел 181 матч и набрал 45 (16+29) очков.
В прошлом сезоне Уайдмэн принял участие в 53 матчах за «Сан Диего» (АХЛ) и набрал набрал 31 (9+22) очко.
Хоккейный клуб «Торпедо» достиг договоренности о подписании контракта с американским защитником с большим опытом игры в НХЛ Крисом Уайдмэном. @Chris_Wideman pic.twitter.com/xLMgn8CQhX— HC Torpedo (@torpedonn) June 1, 2020
Дополнительная информация:
http://www.hctorpedo.ru/16194-kris-uajdmjen-usilil-liniju-oborony-torpedo.html
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