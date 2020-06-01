Бывший защитник «Оттавы» и «Эдмонтона» Уайдмэн стал игроком «Торпедо»

«Торпедо» достигло договоренности о подписании контракта с защитником Крисом Уайдмэном, сообщает пресс-служба нижегородцев.

30-летний американский хоккеист ранее выступал за «Оттаву», «Эдмонтон» и «Флориду». В общей сложности он провел 181 матч и набрал 45 (16+29) очков.

В прошлом сезоне Уайдмэн принял участие в 53 матчах за «Сан Диего» (АХЛ) и набрал набрал 31 (9+22) очко.