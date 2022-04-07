Чемпион мира Рясенский назвал трех лучших игроков, с которыми он играл в одной команде

Бывший защитник «Ак Барса», «Нефтехимика», СКА, ЦСКА и «Трактора» Евгений Рясенский в интервью «СЭ» рассказал о своих партнерах по команде.

— Три лучших игрока, с которыми вы играли в одной команде.

— Наверное, Дацюк, потом Радулов, ну и Морозов.

— Главный тренер в вашей карьере?

— Билялетдинов, конечно.

— В чем секрет его побед?

— В том, что может донести до игроков, что хочет видеть на площадке. Он учился, не стоял на месте и всех обыгрывал.

— Хоккей Билялетдинова было достаточно тяжело смотреть.

— Да, он требовал правильной игры, без ошибок, разжевывал все, что ты должен сделать. Тебе оставалось только правильно сыграть, и тогда будешь выигрывать. Тактика приносила результат. Может, одна пятерка и могла делать что хотела, а другие действовали по системе.