Бывший игрок «Ак Барса» назвал Алексея Морозова идеальным капитаном

Бывший защитник нескольких клубов КХЛ Евгений Рясенский в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об Алексее Морозове, нынешнем президенте лиги.

— Говорят, что Морозов чуть ли не идеальный капитан. В чем это проявлялось?

— Лидерские качества, умел донести до игроков свою мысль и настроить на игру. Он со всеми хорошо общался, надо быть хорошим дипломатом в этом плане: и с тренерским штабом чтобы хорошие взаимодействия были, и с командой. Это очень важно. Он вел свою команду, сколько очков за сезон он набирал! Все это видели, все тянулись за ним. Конечно, он идеальный, потому что и на поле, и в жизни был хорошим человеком.

— А мог он жестко что-то сказать? Накричать?

— Конечно, у каждого бывает. Но больше он умел донести все-таки без крика, все его слушали, и особо не приходилось жестко говорить. Все понимали его и уважали, не было разладов в команде.

— Было такое, чтобы он напихал за что-то?

— Ну, конечно, тоже было, в жизни все бывает. Говорил, объяснял все правильно, грамотно.

— То есть без каких-то оскорблений?

— Конечно, без. Все спокойно происходило. Понятно, что когда ты молодой, думаешь, что в каком-то вопросе умнее всех. Потом уже все понимаешь.