Бывший игрок «Ак Барса» назвал Алексея Морозова идеальным капитаном
Бывший защитник нескольких клубов КХЛ Евгений Рясенский в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об Алексее Морозове, нынешнем президенте лиги.
— Говорят, что Морозов чуть ли не идеальный капитан. В чем это проявлялось?
— Лидерские качества, умел донести до игроков свою мысль и настроить на игру. Он со всеми хорошо общался, надо быть хорошим дипломатом в этом плане: и с тренерским штабом чтобы хорошие взаимодействия были, и с командой. Это очень важно. Он вел свою команду, сколько очков за сезон он набирал! Все это видели, все тянулись за ним. Конечно, он идеальный, потому что и на поле, и в жизни был хорошим человеком.
— А мог он жестко что-то сказать? Накричать?
— Конечно, у каждого бывает. Но больше он умел донести все-таки без крика, все его слушали, и особо не приходилось жестко говорить. Все понимали его и уважали, не было разладов в команде.
— Было такое, чтобы он напихал за что-то?
— Ну, конечно, тоже было, в жизни все бывает. Говорил, объяснял все правильно, грамотно.
— То есть без каких-то оскорблений?
— Конечно, без. Все спокойно происходило. Понятно, что когда ты молодой, думаешь, что в каком-то вопросе умнее всех. Потом уже все понимаешь.
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|Динамо М
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|29
|18
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|6
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|48
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|47
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|24
|55
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|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
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|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|1 - 1
|
СКА - ЦСКА
|1 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|7.04
|17:00
|
Трактор – Металлург
|- : -