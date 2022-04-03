Андрей Марков может стать главным тренером молодежки «Спартака»
Марков может стать главным тренером молодежной команды «Спартака»
Как стало известно «СЭ», бывший защитник «Монреаля» Андрей Марков может стать новым главным тренером молодежной команды «Спартака», выступающей в МХЛ.
Защитник завершил карьеру в 2020 году, последней его командой был «Локомотив».
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
Результаты / календарь
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
30.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
|3.04
|15:00
|
Металлург – Трактор
|- : -
Новости