Дарюс Каспарайтис рассказал, почему перестал кататься на горных лыжах

Бывший защитник Дарюс Каспарайтис в интервью «СЭ» вспомнил смешной эпизод, который произошел с ним на зимних Олимпийских играх 1992 года.

«Здорово мы с Лехой Ковалевым попались. Ехали со склона на горных лыжах и увидели, как по мостику идут Тихонов, Юрзинов и Дмитриев. Мы как раз собирались эффектно проехать под мостом. Я обрадовался, когда увидел, что тренеры идут. Думаю, сейчас похвалят, как мы хорошо на лыжах катаемся. А они просто обалдели. Начали кричать: «Вы с ума сошли? А если вы травму получите?» Удивительно, но мы об этом даже не подумали. После этого я не катался на лыжах, наверное, до 40 лет», — вспоминает Каспарайтис.

Полное интервью с Каспарайтисом читайте на сайте «СЭ»