Дарюс Каспарайтис: «Быков и Хомутов до сих пор мои хоккейные кумиры»

Бывший защитник Дарюс Каспарайтис в интервью «СЭ» рассказал о легендарной связке, которая помогла сборной СНГ завоевать золотые медали на Олимпиаде 1992 года.

«Я был в шоке, конечно. Меня поначалу вообще не собирались приглашать в сборную, а тут в финальной игре выпускают меньшинство убивать. По ходу турнира еще и в первой пятерке выходил с Мироновым, Хомутовым, Быковым и Хмылевым. Иногда натыкаюсь на видео из Франции и думаю — ничего себе! Я очень благодарен тренерскому штабу, что мне доверили такую ответственную роль.

До сих пор для меня Быков и Хомутов — хоккейные кумиры. Благодаря им мы и выиграли то золото. Их опыт и лидерские качества завели нашу команду. Играть с ними было одно удовольствие. Когда ко мне попадала шайба, Быков говорил: «Только отдай ее быстрее мне, а потом я сам уже разберусь». Я постоянно выходил из зоны через него. Он очень многое дал моей карьере. Когда его встречаю, то всегда ему об этом говорю», — рассказывает Каспарайтис.

Полное интервью с Каспарайтисом читайте на сайте «СЭ»