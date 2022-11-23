Черкас: «Федоров — великий игрок, но СКА катком проехался по его команде»
Бывший вратарь СКА Сергей Черкас объяснил, почему петербуржцы разгромили ЦСКА (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Мне показалось, СКА вернулся к той игре, которая была в начале сезона и при которой команда набирала очки. Агрессивная, жесткая, нацеленная на ворота. Не было этой «академии», лишних пасов, передержек шайбы. Все было направлено на голы. Я увидел команду, которая была раньше: ребята бились, лезли на ворота, создавали давление, которое в сочетании с выстроенной игрой дало результат. Сыграли очень здорово.
Был ли главный тренер армейцев Федоров обескуражен после поражения? Ему сложно было что-то сказать. Матч был проигран по всем статьям — в движении, в единоборствах, в реализации. СКА прошелся катком по ЦСКА, не оставил сопернику никаких шансов в этой игре. Тренеру трудно объяснить по горячим следам такое поражение. Тем более, у ЦСКА была победная серия. Федоров — великий хоккеист. Мне посчастливилось против него играть: я стоял в воротах, а у ЦСКА была великолепная тройка Федоров-Могильный-Буре. Потом мы смотрели, как здорово Сергей играл в «Детройте», за сборную. Это большая звезда. Дай бог ему и в тренерской работе таких достижений добиться. Хотя Кубок Гагарина в его копилке уже есть», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.
СКА лидирует в таблице Западной конференции с 56 очками в 34 матчах, ЦСКА идет на второй строчке с 47 очками в 32 играх.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|34
|27
|7
|56
|2
|ЦСКА
|32
|21
|11
|47
|3
|Торпедо
|33
|21
|12
|44
|4
|Локомотив
|33
|19
|14
|44
|5
|Динамо М
|33
|18
|15
|41
|6
|Витязь
|33
|15
|18
|37
|7
|Спартак
|34
|15
|19
|35
|8
|Динамо Мн
|34
|14
|20
|35
|9
|Северсталь
|33
|12
|21
|32
|10
|Куньлунь
|35
|12
|23
|27
|11
|Сочи
|31
|5
|26
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|32
|22
|10
|46
|2
|Металлург
|32
|20
|12
|44
|3
|Сибирь
|35
|20
|15
|43
|4
|Адмирал
|34
|19
|15
|42
|5
|Сал. Юлаев
|32
|17
|15
|41
|6
|Авангард
|32
|18
|14
|39
|7
|Трактор
|34
|14
|20
|32
|8
|Ак Барс
|32
|13
|19
|32
|9
|Барыс
|33
|14
|19
|30
|10
|Нефтехимик
|32
|14
|18
|29
|11
|Амур
|31
|12
|19
|29
|23.11
|15:30
|
Сибирь – Амур
|- : -
|23.11
|16:30
|
Авангард – Спартак
|- : -
|23.11
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|23.11
|17:00
|
Металлург – Сал. Юлаев
|- : -
|23.11
|17:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -