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Бывший вратарь Гелашвили рассказал о своей знаменитой стычке с тафгаями «Витязя»

18:25
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В большом интервью «СЭ» бывший вратарь КХЛ Георгий Гелашвили рассказал об инциденте десятилетней давности. В сентябре 2011 года в матче «Металлург» — «Витязь» на голкипера хозяев напал тафгай чеховцев Джереми Яблонски, спровоцировав массовую драку на льду.

— Вы запомнились магнитогорским болельщикам стычкой с Джереми Яблонски. Наверное, не любите вопросы про эту историю?

— А что значит «не любите»? Она была в моей жизни, не отказываюсь от нее. Если есть вопросы — пожалуйста.

— Помните, что сказал вам Джереми, когда заехал во вратарскую и схватил за шлем?

— Он призывал драться, а я ответил ему на английском: «Почему ты не дерешься с Саймоном?» Крис Саймон ведь не признавал их. Они не тафгаи. С ним они знали свое место. Они ездили и били тех ребят, которых никогда не учили драться на льду. Проявляли и показывали свою слабость. Честно сказать, они толком даже кататься не могли. Приезжали, запугивали все команды — вот и весь хоккей.

— Денис Хлыстов мог бы навалять Бреннану?

— Денис никогда бы не отступил. Парень с характером. Тогда и Сергей Федоров пошел заступаться. Знаете, та ситуация повлияла на команду. И лично на меня, и на парней. Приятного мало. Моя игра стала хуже после этой истории. Потом уже в команде началась перестройка.

Полностью интервью Гелашвили — здесь

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/hokkey-byvshiy-vratar-georgiy-gelashvili-o-karere-ovechkine-i-mozyakine-tafgayah-trenerah-rabote-v-traktore-i-gruzii-v-bolshom-intervyu-1832930/

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