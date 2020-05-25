Бывший вратарь «Барыса» Лацо завершил карьеру

Бывший голкипер клубов КХЛ Ян Лацо объявил о завершении карьеры.

- Я больше не думаю о возвращении на лед. Долго тянул с этим и давал себе надежду, — цитирует 38-летнего словака Sport Aktuality.- Чувствую, что все еще могу играть. Но, посоветовавшись с женой, решил, что будет лучше, если я завершу карьеру.

В КХЛ Лацо выступал за «Лев», «Донбасс» и «Барыс», проведя в общей сложности 151 матч. Последним клубом вратаря был «Кошице».