Василевский-старший: «Аликин доказал, что стал вратарем очень приличного уровня»

Бывший вратарь Андрей Василевский-старший прокомментировал интерес «Авангарда» к голкиперу «Амура» Евгению Аликину.

«Я прекрасно понимаю, почему «Авангард» так хочет заполучить Аликина и дает за него большие деньги. Но также прекрасно понимаю, почему «Амур» не хочет отпускать вратаря. Способен ли Евгений стать первым номером команды, претендующей на кубок? Однозначно да! Своей многолетней игрой за «Амур», он доказал, что стал вратарем очень приличного уровня. И он способен заиграть в любой команде!» — цитирует Betonmobile Василевского.

Также бывший хоккеист поделился мнением о выступлении омского клуба в текущем сезоне.

«В Демченко и Галимова в первые месяцы чемпионата было выпущено немало критических стрел. Но жизнь показывает, что дело было совсем не в них. Смотрите, после смены тренера пошли победы, команда выбралась не неплохие позиции в таблице, улучшилось качество игры. Да, есть опасения, что они не потянут в плей-офф, но ведь пока это только опасения. Не хочу бросать тень на Рябыкина, но, возможно, им были допущены какие-то ошибки из-за неопытности. Сейчас пришел опытный человек — Михаил Кравец, и дело сдвинулось. Это тоже важный показатель», — добавил он.

«Авангард» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 37 матчах.