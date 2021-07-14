Бывший тренер СКА Занатта возглавит «Куньлунь» и сборную Китая на Олимпиаде-2022
14 июля 2021, 17:44
«Куньлунь» назначит Айвана Занатту на пост главного тренера команды. 60-летний специалист также возглавит сборную Китая на Олимпиаде-2022, утверждает РИА Новости.
Главным тренером будет Айван Занатта, помогать ему станут Алексей Ковалев, Клейтон Беддоуз и тренер вратарей Яри Каарела.
Этот же штаб соответственно будет работать и с клубом КХЛ «Куньлунь», на основе которого сформируют состав сборной Китая на домашней Олимпиаде.
В 2010 году Занатта стал главным тренером СКА, а через полгода был отправлен в отставку. В сезоне-2017/18 он работал помощником главного тренера в «Сочи».
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