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Бывший тренер СКА Занатта возглавит «Куньлунь» и сборную Китая на Олимпиаде-2022

14 июля 2021, 17:44
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«Куньлунь» назначит Айвана Занатту на пост главного тренера команды. 60-летний специалист также возглавит сборную Китая на Олимпиаде-2022, утверждает РИА Новости.

Главным тренером будет Айван Занатта, помогать ему станут Алексей Ковалев, Клейтон Беддоуз и тренер вратарей Яри Каарела.

Этот же штаб соответственно будет работать и с клубом КХЛ «Куньлунь», на основе которого сформируют состав сборной Китая на домашней Олимпиаде.

В 2010 году Занатта стал главным тренером СКА, а через полгода был отправлен в отставку. В сезоне-2017/18 он работал помощником главного тренера в «Сочи».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210714/khokkey-1741254210.html

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Иван Шитик все материалы автора

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