Плющев назвал причину кризиса ЦСКА: «Не помнящий истории, не имеет будущего»
Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев предположил, с чем связан кризис московского ЦСКА в нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ.
20 октября армейцы проиграли «Сочи» (3:4 Б), потерпев четвертое поражение подряд и шестое в последних семи играх.
«Я думаю, что есть такие команды, как ЦСКА, «Динамо», «Спартак», — это команды-легенды, команды-истории. И формирование их так, как кому-то хочется, а не так, как это должно быть, — как раз это и влияет на результаты команды. Не помнящий истории, не имеет будущего, как говорится. Видимо, это как раз то, что происходит с ЦСКА», — цитирует Плющева «Чемпионат».
После 18 матчей нынешнего сезона ЦСКА с 21 очком занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.
Ранее «СЭ» стало известно, что Сергей Федоров, который возглавлял московскую команду с июля 2021 года по апрель 2024-го, не будет менять Илью Воробьева на посту главного тренера ЦСКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|15
|4
|32
|2
|Спартак
|18
|11
|7
|25
|3
|СКА
|18
|12
|6
|25
|4
|Торпедо
|18
|10
|8
|23
|5
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|6
|ЦСКА
|18
|7
|11
|21
|7
|Динамо М
|18
|9
|9
|20
|8
|Динамо Мн
|17
|9
|8
|19
|9
|Витязь
|18
|9
|9
|18
|10
|Сочи
|18
|7
|11
|16
|11
|Куньлунь РС
|18
|6
|12
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|19
|14
|5
|30
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Металлург Мг
|20
|10
|10
|20
|4
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|5
|Адмирал
|17
|8
|9
|19
|6
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|19
|7
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|8
|Сал. Юлаев
|15
|9
|6
|18
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|18
|6
|12
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|23.10
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|1 : 3
|23.10
|16:30
|
Авангард – Трактор
|3 : 4
|23.10
|17:00
|
Автомобилист – Динамо М
|- : -
|23.10
|19:30
|
ЦСКА – Амур
|- : -
|23.10
|19:30
|
Куньлунь РС – СКА
|- : -