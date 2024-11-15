Плющев — о ситуации в «Ладе»: «Если зарплату придерживали из-за Браташа, это большая глупость»
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на тренерскую перестановку в «Ладе».
В четверг клуб из Тольятти объявил об отставке Олега Браташа. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Зубов.
«Сложно разобраться, что происходит с «Ладой». Для этого надо не просто быть в Тольятти, а находиться внутри коллектива. Если зарплату придерживали из-за Браташа, к которому были вопросы, то это большая глупость. Тяжело комментировать именно экономические проблемы клуба, но там все происходит как будто экспромтом. Что касается тренерской перестановки, то клубу стоило искать кого-то не из штаба. Ассистенту, который все это время был внутри ситуации, сложно встряхнуть команду. Тем более у Зубова не так много опыта самостоятельной работы», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».
«Лада» провела 24 игры в нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ и с 23 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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