Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

7 августа, 20:40

Плющев: «Не знаю, с чем связан переезд «Куньлуня» из Мытищ, потому что там был свой болельщик»

Руслан Минаев

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал изменения в «Куньлуне» перед сезоном-2025/26.

7 августа команда поменяла название на «Шанхай Дрэгонс».

«Я не знаю, с чем связан переезд «Куньлуня» из Мытищ в Санкт-Петербург, потому что в Мытищах был свой болельщик. Команду воспринимали, пусть немногочисленные болельщики, но люди ходили. Не уверен, что в Питере будут заполняться трибуны. В КХЛ существует свой регламент, в соответствии с которым принимаются команды. Если они никакой регламент не нарушают, почему бы и не быть этой команде в лиге? Хотя по мастерству, конечно, там большие вопросы», — цитирует Плющева NEWS.ru.

&laquo;Куньлунь&raquo; сменил название на &laquo;Шанхай Дрэгонс&raquo;.«Куньлунь» прекратил свое существование. Новый менеджмент переименовал клуб в «Шанхай Дрэгонс»

3 июля стало известно, что «Куньлунь» будет играть на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. До этого с сезона-2020/21 команда проводила домашние матчи в подмосковных Мытищах.

Источник: news.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
Владимир Плющев
Читайте также
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Латвия может лишиться этапов Кубка мира из-за невыдачи виз спортсменам из России
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Apei

    в Питере китайцев больше, чем один в Мытищах, так что будет не болельщик, а болельщики

    08.08.2025

  • zg

    :laughing::laughing::laughing::thumbsup:

    08.08.2025

  • spartsmen

    они их там ещё и в популярности обойдут. сгонят всю китаёзу петеррхбурхскгую на стадик - вот позорище соскам будет.

    08.08.2025

  • zg

    Тогда хрен с ними,пусть играют и конкурируют со СоСисКой!)))

    08.08.2025

  • spartsmen

    а то.

    08.08.2025

  • Yashma Inv1

    Туристов будут водить, китайских. В Петербурге таких много.

    08.08.2025

  • zg

    То есть реально китайцы башляли?)

    08.08.2025

  • spartsmen

    не висели, кстати.

    07.08.2025

  • hant64

    Был свой болельщик? Один? Немного так-то:slight_smile:

    07.08.2025

  • zg

    Мдя....Висели на Мособласти,теперь будут на Лен......

    07.08.2025

    • БЕТСИТИ — официальный партнер «Лады»

    Варицкий назначен генменеджером «Шанхай Дрэгонс». Последние 12 лет он работал в «Витязе»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 24 7 17 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 25 17 8 36
    2 Торпедо НН 27 17 10 36
    3 Динамо Мн 24 15 9 33
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 24 13 11 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 22 5 17 14
    Результаты / календарь
    2.11
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    12.11 17:00 Салават Юлаев – СКА 2 : 1
    12.11 17:00 Металлург Мг – Лада 6 : 4
    12.11 19:00 Торпедо НН – Сочи - : -
    12.11 19:10 Динамо Мн – Сибирь - : -
    12.11 19:30 Спартак – Локомотив - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости