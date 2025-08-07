Плющев: «Не знаю, с чем связан переезд «Куньлуня» из Мытищ, потому что там был свой болельщик»
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал изменения в «Куньлуне» перед сезоном-2025/26.
7 августа команда поменяла название на «Шанхай Дрэгонс».
«Я не знаю, с чем связан переезд «Куньлуня» из Мытищ в Санкт-Петербург, потому что в Мытищах был свой болельщик. Команду воспринимали, пусть немногочисленные болельщики, но люди ходили. Не уверен, что в Питере будут заполняться трибуны. В КХЛ существует свой регламент, в соответствии с которым принимаются команды. Если они никакой регламент не нарушают, почему бы и не быть этой команде в лиге? Хотя по мастерству, конечно, там большие вопросы», — цитирует Плющева NEWS.ru.
3 июля стало известно, что «Куньлунь» будет играть на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. До этого с сезона-2020/21 команда проводила домашние матчи в подмосковных Мытищах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|24
|7
|17
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|17
|8
|36
|2
|Торпедо НН
|27
|17
|10
|36
|3
|Динамо Мн
|24
|15
|9
|33
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|24
|13
|11
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|22
|5
|17
|14
|12.11
|17:00
|Салават Юлаев – СКА
|2 : 1
|12.11
|17:00
|Металлург Мг – Лада
|6 : 4
|12.11
|19:00
|Торпедо НН – Сочи
|- : -
|12.11
|19:10
|Динамо Мн – Сибирь
|- : -
|12.11
|19:30
|Спартак – Локомотив
|- : -