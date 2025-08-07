Плющев: «Не знаю, с чем связан переезд «Куньлуня» из Мытищ, потому что там был свой болельщик»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал изменения в «Куньлуне» перед сезоном-2025/26.

7 августа команда поменяла название на «Шанхай Дрэгонс».

«Я не знаю, с чем связан переезд «Куньлуня» из Мытищ в Санкт-Петербург, потому что в Мытищах был свой болельщик. Команду воспринимали, пусть немногочисленные болельщики, но люди ходили. Не уверен, что в Питере будут заполняться трибуны. В КХЛ существует свой регламент, в соответствии с которым принимаются команды. Если они никакой регламент не нарушают, почему бы и не быть этой команде в лиге? Хотя по мастерству, конечно, там большие вопросы», — цитирует Плющева NEWS.ru.

3 июля стало известно, что «Куньлунь» будет играть на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. До этого с сезона-2020/21 команда проводила домашние матчи в подмосковных Мытищах.