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6 апреля, 23:49

Бывший тренер «Магнитки» Воробьев рассказал, чем планирует заниматься после отставки

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Илья Воробьев.
Фото photo.khl.ru

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался по поводу своей отставки.

— Есть тренеры, которые после отставки чувствуют себя настолько разбитыми, что отказываются от любых предложений. Так что спрошу прямо — вы завершили тренерскую карьеру?

— Нет, не завершил. Мне потребуется какое-то время для отдыха, но это не значит, что не стану трудиться дальше. Два-три месяца — и я готов, но сейчас пауза пойдет на пользу. Займусь собой — буду бегать, плавать. Если вы заметили, летом возвращался из отпуска свежим, сбрасывая несколько килограммов. Намерен в ближайшее время следить за здоровьем, правильно питаться, что во время сезона практически невозможно. Плюс было много стресса. Но это не значит, что я устал и больше не интересуюсь хоккеем.

— Будете смотреть его?

— Обязательно. Хорошая возможность обратить внимание и на другие чемпионаты. Все-таки российский хоккей в нынешней ситуации чуть в изоляции, интересно последить за другими турнирами. Когда работаешь, то во время отпуска не до того.

Илья Воробьев. «Никогда так часто не повышал голос в раздевалке, как в этом сезоне». Воробьев — об отставке из «Магнитки»

Илья Воробьев
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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