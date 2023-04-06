Бывший тренер «Магнитки» Воробьев рассказал, чем планирует заниматься после отставки

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался по поводу своей отставки.

— Есть тренеры, которые после отставки чувствуют себя настолько разбитыми, что отказываются от любых предложений. Так что спрошу прямо — вы завершили тренерскую карьеру?

— Нет, не завершил. Мне потребуется какое-то время для отдыха, но это не значит, что не стану трудиться дальше. Два-три месяца — и я готов, но сейчас пауза пойдет на пользу. Займусь собой — буду бегать, плавать. Если вы заметили, летом возвращался из отпуска свежим, сбрасывая несколько килограммов. Намерен в ближайшее время следить за здоровьем, правильно питаться, что во время сезона практически невозможно. Плюс было много стресса. Но это не значит, что я устал и больше не интересуюсь хоккеем.

— Будете смотреть его?

— Обязательно. Хорошая возможность обратить внимание и на другие чемпионаты. Все-таки российский хоккей в нынешней ситуации чуть в изоляции, интересно последить за другими турнирами. Когда работаешь, то во время отпуска не до того.