Бывший тафгай «Витязя»: «В России очень депрессивно. Я начал пить водку, чтобы как-то забыться»

Бывший тафгай «Витязя» Брэндон Сагден рассказал о своей жизни в России и выступлениях в КХЛ. Хоккеист защищал цвета подмосковного клуба с начала 2010 по лето 2011 года. На его счету 19 игр, 2 (1+1) очка и 216 минут штрафа.

— В декабре 2009-го мне позвонили из чеховского «Витязя» и предложили сыграть в КХЛ. После вычета налогов я получил бы 300 тысяч долларов за сезон, и отказываться было глупо, — приводит слова Сагдена telegram-канал «Эпицентр». — С первого момента я оказался совсем в другом мире. Это все выглядело невероятно. Босс клуба был мафиози, вокруг были телохранители. Босс обожал драки, и он просил меня заниматься только этим. По сути, моя работа заключалась в том, чтобы перед каждой игрой на стартовом вбрасывании подъезжать к соперниам и говорить, что я надеру им задницы. Так я выводил их из равновесия. Когда игра начиналась, я выбирал себе оппонента и бил его. Вот так я и набрал 122 минуты штрафа за 10 матчей.

В том «Витязе» было еще много любителей подраться — Грэттон, Веро, Саймон. Саймон один мог разобраться со всеми, но босс любил нас, любил канадских тафгаев. В других клубах КХЛ бойцов не было, и мне иногда было жалко соперников. Они ничего не знали о драках, а тут появились профессионалы, которые устраивали побоища. Но мне за это платили, так что я не жалуюсь.

Как мне жизнь в России?

Женщины потрясающие.

Деньги потрясающие.

Погода — отстой.

И еще эти полтора года один из самых депрессивных моментов в моей жизни. Должно было случиться чудо, чтобы мужчина на улице там улыбался. Очень депрессивно. Я тогда начал пить водку, чтобы как-то забыться.