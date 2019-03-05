Бывший тафгай "Витязя": "Каждый боялся сказать, сколько на самом деле он зарабатывал"

Бывший тафгай "Витязя" Рид Симпсон рассказал о выступлениях в суперлиге в начале нулевых, сообщает телеграм-канал "Эпицентр".

– В Чехове меня встретил владелец клуба. Мы пошли в ресторан, и он дал мне 50 тысяч долларов. Наличкой. Я такой: "Что мне с этим делать?". Он мне: "Бери себе. Это твой бонус". А я: "Я и не знал, что мне полагается бонус". Короче, у меня 50 тысяч кэшем. Я положил их в карман штанов и ходил с ними в раздевалке еще дней пять, и только потом понял, что у меня их так сопрут, и нужно как-то перевести их на банковский счет.

В день зарплаты в бухгалтерии стояла очередь, прямо как у грузовиков с бесплатной едой для бездомных. Игрокам давали пакеты с наличкой. Каждый боялся сказать, сколько на самом деле он зарабатывал, и только я каждый раз уходя из офиса, восхищался: У-ху-ху! Нифига себе тут платят!".

В Москве тогда играл вратарь Себастьян Шарпентье. У него накопилось 275 тысяч долларов кэшем, прежде чем он понял, как легально отправить эти деньги домой и закинуть их на банковский счет. Мы зашли в банк, нам предложили кофе или водки, а потом полтора часа пересчитывали купюры, которые мы принесли в пакете. Фух, деньги на наших счетах, –цитирует Симпсона телеграм-канал "Эпицентр".

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