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«Весь мир гудит, Америка — в пожарах. Кто-то обращает на это внимание?» Мнение экс-президента ФХР про ситуацию с «Йокеритом»

16:54
Александр Стеблин (слева). Фото Алексей Иванов
Александр Стеблин (слева). Фото Алексей Иванов
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Бывший президент ФХР Александр Стеблин в разговоре «СЭ» прокомментировал отказ «Йокерит» приехать в Минск на матч КХЛ против «Динамо».

Матч &laquo;Динамо&raquo; Минск&nbsp;&mdash; &laquo;Йокерит&raquo; отменен. Финский клуб не&nbsp;приелетел в&nbsp;Минск.В Белоруссии уже отменен матч КХЛ. Причина — не вирус, а политика

— Есть регламент, и его пункты нужно выполнять, чтобы больше не возникало вопросов, — сказал Стеблин. — Иначе мы чемпионат КХЛ не проведем. Если должны дать «Йокериту» техническое поражение, то его надо присудить, как и штраф. Ситуацию не надо провоцировать, весь мир живет как на вулкане. Спорт вне политики. Уверен, что руководители всех клубов обеспечат безопасность в каждом городе, где проводятся матчи.

— У Белоруссии могут отобрать ЧМ-2021?

— Какие основания? Весь мир гудит, Америка — в пожарах. Кто-то обращает на это внимание? Организаторы предоставляют всем участникам гарантии безопасности. (Евгений Белоусов)

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