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Бывший одноклубник Овечкина Майк Грин завершил карьеру

15:35
Майк Грин завершил карьеру. Фото nhl.com
Майк Грин завершил карьеру. Фото nhl.com
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Защитник «Эдмонтона» Майк Грин принял решение о завершении профессиональной карьеры, сообщает The Atletic.

34-летний хоккеист провел 15 сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Вашингтона», «Детройта» и «Эдмонтона».

Всего в лиге на его счету 880 матчей, в которых он записал на свой счет 150 голов и 351 передачу, а также заработал 592 штрафные минуты и показатель полезности «-17».

14 февраля 2009 года установил рекорд для защитников, поразив ворота соперника в восьми играх подряд.

В текущем сезоне НХЛ Грин провел 50 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков. Ранее канадец отказался доигрывать сезон в «Эдмонтоне» из-за угрозы коронавируса.

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