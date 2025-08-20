Бывший нападающий «Витязя» Дарьин продолжит карьеру в «Адмирале»

Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Дарьин продолжит карьеру в «Адмирале».

Дарьин стал неограниченно свободным агентом после расформирования «Витязя», за который форвард выступал в минувшем сезоне.

В сезоне-2024/25 форвард набрал 16 (4+12) очков в 48 матчах за «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ.