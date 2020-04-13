Бывший нападающий «Спартака» рассказал об опыте игры в Корее

Бывший нападающий «Спартака» Роман Людучин рассказал, как поиграл в клубе из Кореи.

— Я пропустил половину сезона из-за травмы, искал варианты и знакомый предложил попробовать поиграть в Корее, — цитирует Людучина официальный сайт москвичей. — Я вообще ничего не знал, когда туда ехал. Сначала сомневался, начал отказываться, а потом все-таки согласился. Для меня Корея была как другая планета. А когда приехал, оказался в восторге от отношения людей. Все, что обещали — выполнили. Зарплата день в день, форма — какая хочешь. Там все очень четко. Просто супер. Все было настолько хорошо, что даже не на что разозлиться. Там даже на дорогах все спокойно. Если у нас перед тобой неожиданно встала другая машина, то начинают бибикать и чуть ли не драться, а там просто люди спокойно стоят по несколько секунд и ждут. Перед тобой поехала машина, и ты поехал, все аккуратно. На такие вещи обращаешь внимание.

— Русские игроки не считались в Корее легионерами?

— Да, и нам это очень нравилось. Но так часто бывает: когда тебе что-то нравится, всегда что-то происходит неприятное. Приняли закон, по которому русские вновь стали легионерами. Наша команда сразу закрылась, и чуть не закрылась вся лига. В итоге осталось 7 команд. Наш тренер после того сезона сказал, что это был самый интересный год в его карьере, потому что был серьезный уровень хоккея в лиге. До этого люди набирали за 50 игр по 100 очков, а тогда максимум было 37 очков у лучшего бомбардира лиги. Было ровнее.

— Народ ходит на хоккей?

— Там были бесплатные билеты, но почти никто не ходил. Я еще бывало шутил, мол, сегодня пришло сто человек, у нас рекорд. В Японии ходит больше народа. Там тысячи по две бывает на матчах. В Корее людям не до хоккея — им нравится бейсбол.

— Деньги неплохие?

— Парни, которые получили корейские паспорта с прицелом на Олимпиаду, зарабатывали 150- 200 тысяч долларов за сезон. А зарплата российских игроков варьировалась от 50 до 100 тысяч долларов. Это очень хорошие деньги. Деньги платили в местной валюте, но ты спокойно переводил в доллары и ничего не терял. Сейчас там все контракты срезали примерно на 20-30 процентов.

— Для Южной Кореи хоккей — экзотика?

— Экзотика обычно вызывает интерес, а там народ не ходил. Думаю, просто нет у них хоккейных традиций, Они любят в основном то, что любят в Америке. У них даже развлечения такие же, как там. В баре люди кидают дротики, играют в Beer Pong — шариком от настольного тенниса надо попасть в стакан с пивом, стоящий на другом конце стола. Много играют в бильярд без луз. Мы с товарищем как-то захотели сыграть в бильярд. Пришли, а на столе нет луз. А корейцы с азартом гоняют шары. Посмотрели мы и решили, что эта игра не для нас.

— Когда был выходной, чем занимались?

— Мы жили в городе, из которого за час на метро можно доехать до Сеула. В Сеуле был несколько раз, но особо там никуда не ходил. А у нас в центре был огромный парк с озером. Там можно было гулять, бегать, ходить на ярмарки — очень круто. Иногда играли в боулинг. А вот караоке нормального не было, приходилось петь дома (смеется).