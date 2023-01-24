Максим Рыбин: «Много говорят о «Торпедо». Нижегородцы действительно играют круто»
Бывший нападающий «Спартака» Максим Рыбин заявил, что хотел бы попробовать себя в роли тренера профессиональной команды.
— Вы говорили, что имеете амбиции главного тренера профессиональной команды. Они сохраняются?
— Безусловно, было бы предложение. Я — готов. У меня большой игровой опыт. И тренерскую работу я начну не с нуля — как уже говорил, не первый год работаю с молодежью. Мне интересно именно тренерское направление. Ни агентская деятельность, ни функционерская меня так не привлекают. В работе тренера нравится сам процесс, достижение целей. А в целом мной движет любовь к хоккею.
— Что вызывает у вас интерес в нынешнем чемпионате КХЛ?
— Много говорят о «Торпедо». Нижегородцы действительно играют круто — размашисто, широко, отличное движение, хороший пас. Нравится СКА. Но это понятно: питерцы сегодня — флагман нашего хоккея. Вообще, много хороших матчей. Еще нравится, что увеличили количество игр. Если разобраться, 68 матчей — не так уж и много, можно сделать ещё больше. Для хоккеистов, однозначно, лучше играть, чем тренироваться. Думаю, для болельщиков это тоже плюс.
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