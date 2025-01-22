Бывший нападающий СКА Клименко заявил, что Ливо незаслуженно считают лучшим форвардом КХЛ

Бывший нападающий клубов КХЛ Глеб Клименко заявил, что форвард «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо не лучший игрок лиги в этом сезоне.

— Почему у лучшего снайпера КХЛ не получилось в НХЛ? Может, уровень лиги падает и на втором месте по силе уже другой европейский чемпионат?

— Нет! А кто вторая лига, если не наша? Как ты в «Торонто» получишь первые два звена? [Виктор] Козлов Ливо доверяет. Они даже на большинство в пять нападающих выходили. Никто такого в НХЛ тебе не даст. Ему, конечно, давали шанс там, но надо было резче, быстрее действовать. Там есть круче хоккеисты, есть из кого выбирать. Здесь он на тренерском доверии, партнеры хорошие, освоился...

Ливо не лучший нападающий КХЛ. Посмотрите на Демидова из СКА, какие в Ярославле ребята играют! У нас столько отличных хоккеистов! По статистике, по снайперским достижениям он, конечно, лучший, но не по игровым моментам. В топ-10 лучших входит, все-таки 35 голов забил. Для меня Демидов — открытие, а Ливо — какое открытие?» — сказал Клименко Legalbet.

В текущем сезоне Ливо в 42 матчах забросил 35 шайб и сделал 20 результативных передач. 31-летний канадец возглавляет гонку бомбардиров. Также Ливо оформил рекордное достижение для КХЛ — четыре хет-трика в одном регулярном чемпионате.

В своем последнем сезоне в НХЛ Ливо провел за «Сент-Луис» 51 матч в НХЛ и набрал 16 (4+12) очков.