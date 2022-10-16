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Сегодня, 17:45

Сушинский: «Знарку не надо уходить, в этом нет смысла. Раздора внутри «Ак Барса» не вижу»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Сушинский высказался о неудачной серии «Ак Барса».

Казанский клуб проиграл пять последних матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

«Команда же не за один день строится. У «Ак Барса» еще все впереди, а сам Знарок не будет сворачивать со своего пути. Ребятам надо собраться и найти свою оптимальную форму. Выберется ли клуб из кризиса? Конечно, выберется. Знарку не надо уходить. Не люблю, когда тренеров меняют на переправе. В этом нет никакого смысла. аздора внутри «Ак Барса» я не вижу. Если у команда нормальная рабочая обстановка, то они обязательно вылезут из этой серии без побед», — приводит слова Сушинского Sport24.

16 октября казанцы проиграли «Трактору» (2:5). «Ак Барс» впервые в истории проиграл 6 матчей подряд в КХЛ

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-10-16-sushinskiy-znarku-ne-nado-ukhodit-v-etom-net-nikakogo-smysla-razdora-vnutri-ak-barsa-ya-ne-vizhu
Максим Сушинский
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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