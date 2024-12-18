Экс-форвард сборной России Терещенко: «Рост цен невозможно не заметить»

Бывший нападающий сборной России по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал заявление форварда «Ростова» Николая Комличенко о росте цен.

«Есть такое, что цены растут. Это жизнь. Значит, такие реалии у нас. Конечно, это ощущается для всех. Мы все живем в одном мире, все под богом ходим, все находимся в этой реальности. Рост цен невозможно не заметить.

Надо работать. Вот и все. На какую сумму можно прожить в месяц? У каждого свои затраты, потребности. Даже не хочется это обсуждать, потому что это неправильно. Все живут по-разному. Я даже не читаю высказывания спортсменов, которые высказываются по этой теме», — цитирует Терещенко Legalbet.