Экс-форвард сборной России Терещенко: «Рост цен невозможно не заметить»
Бывший нападающий сборной России по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал заявление форварда «Ростова» Николая Комличенко о росте цен.
«Есть такое, что цены растут. Это жизнь. Значит, такие реалии у нас. Конечно, это ощущается для всех. Мы все живем в одном мире, все под богом ходим, все находимся в этой реальности. Рост цен невозможно не заметить.
Надо работать. Вот и все. На какую сумму можно прожить в месяц? У каждого свои затраты, потребности. Даже не хочется это обсуждать, потому что это неправильно. Все живут по-разному. Я даже не читаю высказывания спортсменов, которые высказываются по этой теме», — цитирует Терещенко Legalbet.
Ранее Комличенко заявил, что покупает помидоры, которые стоят больше тысячи рублей, но может позволить себе это раз в две недели.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|37
|29
|8
|60
|2
|Спартак
|35
|23
|12
|50
|3
|Динамо М
|36
|22
|14
|47
|4
|ЦСКА
|34
|20
|14
|47
|5
|СКА
|35
|20
|15
|44
|6
|Северсталь
|35
|21
|14
|42
|7
|Динамо Мн
|35
|18
|17
|40
|8
|Торпедо
|35
|16
|19
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|37
|13
|24
|30
|11
|Сочи
|34
|11
|23
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|36
|22
|14
|48
|2
|Сал. Юлаев
|34
|23
|11
|48
|3
|Ак Барс
|33
|22
|11
|46
|4
|Автомобилист
|34
|19
|15
|42
|5
|Металлург Мг
|37
|20
|17
|42
|6
|Адмирал
|37
|18
|19
|41
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|34
|16
|18
|34
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|37
|10
|27
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -
|19.12
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|19.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Барыс
|- : -
|19.12
|19:30
|
Динамо М – Адмирал
|- : -