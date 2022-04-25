Равиль Гусманов: «Магнитка» поймала кураж, а ЦСКА создает моменты, но реализовать их не может»

Бывший нападающий «Металлурга» Равиль Гусманов высказал мнение о лидерстве команды в финале Кубка Гагарина.

«За счет хорошего контроля шайбы и атакующих действий «Магнитка» смогла наклонить чашу весов в свою сторону. Среднюю зону проходят через короткие две-три-четыре передачи, и в зоне нападения игроки заставляют двигаться вратаря, потому что после прямого броска сложно забить. ЦСКА создавал моменты, но это был сумбур и навал, игрокам не хватало хладнокровия. Эмоции, большое желание захлестывают», — приводит слова Гусманова «РБ Спорт».

Также специалист отдельно отметил игру вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина.

«В первую очередь, конечно, надо отметить игру Василия Кошечкина. Однако и вся пятерка обороняющихся играла очень компактно и мобильно. А хоккеистов ЦСКА захлестывали эмоции, они выглядели растерянно. Создают моменты, но реализовать их не могут. В свою очередь, магнитогорцы поймали кураж, свою игру», — добавил Гусманов.

Гусманов считает, что исход финальной серии еще пока не ясен и в ЦСКА есть игроки, которые могут скорректировать игру и забить.

«Металлург» ведет в серии с ЦСКА со счетом 3-1. Следующая игра пройдет завтра, 26 апреля, в Магнитогорске. Начало — в 17:00 (мск).