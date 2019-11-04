Бывший нападающий «Магнитки» Стэплтон вспомнил опыт работы с Кинэном

Бывший нападающий «Металлурга» Тим Стэплтон рассказал о стиле работы бывшего главного тренера команды из Магнитогорска Майка Кинэна. Стэплтон выступал за «Магнитку» в сезоне-2014/15 и в 18 матчах набрал 5 (4+1) очков.

— Из Нижнекамска я отправился в Магнитогорск — от Крикунова к другому психопату Майку Кинэну, — приводит слова Стэплтона Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets. — Он говорил мне, что «Магнитка» может выиграть второй Кубок Гагарина за два года, хотя там поменялась половина состава. Я думал, что все будет хорошо, но вот моя первая тренировка, Кинэн приходит и говорит: «Где этот Стэплтон?» А мы буквально на днях мило говорили с ним по телефону. «Где этот Стэплтон? Ты на какой позиции играешь — защитник или нападающий? Никогда о тебе не слышал».

Не знаю, почему он так себя вел. До сих пор не могу понять. Он бычил на меня до тех пор, пока я просто не послал его. Мы играли в Казани, в моей бывшей команде. И вот Кинэн ведет игру: «На лед выходят такой-то, такой-то, потом смотрит на меня и говорит имя другого игрока, хотя две трети моего звена играют». И он делал так несколько раз за матч. Потом он дал мне смену длиной секунд в 10, а потом обрушился с критикой: «Ты знаешь, почему Казань тебя обменяла? Потому что ты — девочка!» А Казань не меняла, а уволила меня. Я думаю про себя: «Что за идиот!» Он подошел ко мне, смотрит в лицо и кричит: «Что ты мне сказал? Скажи мне, чтобы я свалил отсюда! Скажи мне!» Я и сказал. В третьем периоде я почти не уходил с площадки и играл со всеми звеньями. Наверное, минут 15 провел.

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