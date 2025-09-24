Алексей Потапов о Толчинском в «Металлурге»: «У него амбиции. Он хочет прыгнуть выше собственного роста»

Бывший нападающий омского «Авангарда», постоянный эксперт «СЭ» Алексей Потапов в лайв-эфире канала «СЭ Хоккейный» прокомментировал игру форварда Сергея Толчинского в «Металлурге».

«Я увидел его игру и сказал ему: Серега, не надо никому ничего доказывать. У него амбиции. Он хочет прыгнуть выше собственного роста. В голове у него сидит один человек, он ему хочет доказать. Только психология. Возможно, в раздевалке ему говорят: Сереж, не делай. А он делает», — сказал Потапов.

В сезоне-2025/26 Толчинский провел 6 матчей за «Металлург» и сделал одну результативную передачу.