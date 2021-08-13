Бывший нападающий «Атланта» и «Авангарда» Столберг объявил о завершении карьеры
19:56
Бывший нападающий «Атланта» и «Авангарда» Виктор Столберг принял решение завершить карьеру. 35-летний хоккеист написал об этом в сових социальных сетях.
В КХЛ швед провел в общей сложности 43 матча и набрал 21 (10+11) очко. В НХЛ он выступал за «Торонто», «Чикаго», «Нэшвилл», «Каролину» и «Оттаву».
В составе «Блэкхокс» Столберг выигрывал Кубок Стэнли.
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