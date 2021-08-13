Бывший нападающий «Атланта» и «Авангарда» Столберг объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Атланта» и «Авангарда» Виктор Столберг принял решение завершить карьеру. 35-летний хоккеист написал об этом в сових социальных сетях.

В КХЛ швед провел в общей сложности 43 матча и набрал 21 (10+11) очко. В НХЛ он выступал за «Торонто», «Чикаго», «Нэшвилл», «Каролину» и «Оттаву».

В составе «Блэкхокс» Столберг выигрывал Кубок Стэнли.