Бывший легионер «Кузни»: «Играл в Новокузнецке полтора года. Там адище»

Бывший защитник новокузнецкого «Металлурга» и «Салавата Юлаева» Брент Сопел вспомнил свой опыт выступления в КХЛ.

— Я играл в Новокузнецке полтора года. Там адище, — приводит слова Сопела Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets. — Что я ел? В основном в ресторанах, там есть пара мест. А дома мой холодильник был забит банками «Пепси» и печеньками. Я заходил в продуктовые магазины, но однажды увидел там крысу весом килограмма четыре. Больше туда не заходил.

Нужно понимать, что Россия очень отличается от Северной Америки. Я встречал на улицах бабушек с коровами на привязи. Это их способ выжить. Начинаешь понимать, как у нас в США хорошо. В России больше всех миллионеров, но остальные люди живут плохо. Разница в культурах тоже большая. Однажды помог девушке, придержав дверь, а она посмотрела на меня, будто я хочу ее убить. А у нее в руках полный пакет продуктов.

Я старался не говорить по-английски в присутствии людей. Даже по телефону переставал разговаривать, хотя мне говорили, что у меня европейская внешность. Но в России мне платили больше, чем в НХЛ. Я вернулся в Америку, так как хотел провести 1000 игр в североамериканских лигах. Когда провел, завершил карьеру.

В клубе ко мне относились хорошо, благодаря КХЛ я продлил карьеру. Уровень мастерства в лиге очень высокий. Я гонялся за Панариным несколько смен и орал на него, так как не мог догнать. И там классно платят. Смотрите, игроки из России приезжают в НХЛ в 18-20 лет, и им тяжело, они не знают языка. Я приехал туда в 30 и ничего не понимал. Так что многим из них спокойнее дома, там проще зарабатывать.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков