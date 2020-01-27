Бывший капитан «Барыса» Боченски будет баллотироваться в мэры города США

Бывший капитан клуба КХЛ «Барыс» Брэндон Боченски будет баллотироваться в мэры города Гранд-Форкс (Северная Дакота, США). Об этом 37-летний американец объявил в Instagram.

«Пришло время принести новую жизнь и новую энергию Гранд-Форксу. Я люблю Гранд-Форкс и полон желания служить обществу. Поддержите меня в моей кампании на выборах мэра», — написал Боченски.

Боченски играл за «Барыс» с 2010 по 2019 год, проведя в КХЛ в общей сложности 455 матчей и набрав 444 (179+265) очка. По окончании сезона-2018/19 он завершил карьеру. Также он выступал в НХЛ за «Оттаву», «Чикаго», «Бостон», «Анахайм», «Нэшвилл» и «Тампа-Бэй».