Михаил Анисин: «Рад, что Знарок подписал контракт с «Ак Барсом». Он специалист с большой буквы»

Бывший игрок московского «Динамо» Михаил Анисин рассказал о своих взаимоотношениях с Олегом Знарком.

«Мы с ним периодически общаемся, у нас хорошие отношения. Я всегда могу обратиться к нему за советом. Я искренне рад за то, что Знарокк подписал контракт с «Ак Барсом». Олег Валерьевич — специалист с большой буквы. Без сомнения, один из великих наших тренеров. Вот читаешь в прессе: Знарку надо в Казани доказать, что он специалист высокого уровня. Он уже давно всем все доказал!

Хоккей такая игра, что нельзя сказать, что «Ак Барс» — уже сто процентов чемпион. Если даже в Казани не выиграют Кубок Гагарина, это не уменьшит заслуги Знарка. Те, кто в нем сомневаются, не очень хорошо разбираются в хоккее», — приводит слова Анисина «РБ Спорт».

Анисин в составе «Динамо», который возглавлял Знарок, выиграл Кубок Гагарина-2012 и был признан лучшим снайпером плей-офф КХЛ-2012.

Ранее стало известно, что Знарок стал новым главным тренером «Ак Барса». Его последним клубом был «Спартак», который он покинул по итогам сезона-2020/21.