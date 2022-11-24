Бывший игрок клубов НХЛ Юрчо подписал контракт с «Куньлунем»

Известный по выступлениям в НХЛ нападающий Томаш Юрчо подписал контракт с «Куньлунем», сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне он уже выступал в КХЛ, где провел 17 матчей за «Барыс» и набрал 11 (3+8) очков.

В НХЛ 29-летний словак выступал за «Детройт», «Чикаго», «Эдмонтон» и «Вегас». Всего на его счету 221 матч и 53 (22+31) результативных балла.

Юрчо регулярно вызывается в сборную Словакии, принимал участие в Олимпийских играх в Сочи и Пекине.