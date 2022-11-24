Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:31

Бывший игрок клубов НХЛ Юрчо подписал контракт с «Куньлунем»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный по выступлениям в НХЛ нападающий Томаш Юрчо подписал контракт с «Куньлунем», сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне он уже выступал в КХЛ, где провел 17 матчей за «Барыс» и набрал 11 (3+8) очков.

В НХЛ 29-летний словак выступал за «Детройт», «Чикаго», «Эдмонтон» и «Вегас». Всего на его счету 221 матч и 53 (22+31) результативных балла.

Юрчо регулярно вызывается в сборную Словакии, принимал участие в Олимпийских играх в Сочи и Пекине.

ХК Куньлунь Ред Стар
0
Читайте также
Российский вратарь остановил Макдэвида! Сорокин — новая суперзвезда НХЛ
Чемпионат по прыжкам: за 10 миллионов сразятся команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина
Лукашенко призвал Украину прекратить конфликт во избежание ее полного уничтожения
Под Тюменью мужчина застрелил своего восьмилетнего сына во время охоты
ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской области
Как получить пособие на первого ребенка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпион мира среди молодежи Каменев оценил частую смену вратарей у СКА в этом сезоне КХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 34 27 7 56
2 ЦСКА 32 21 11 47
3 Торпедо 33 21 12 44
4 Локомотив 33 19 14 44
5 Динамо М 33 18 15 41
6 Спартак 35 16 19 37
7 Витязь 33 15 18 37
8 Динамо Мн 34 14 20 35
9 Северсталь 33 12 21 32
10 Куньлунь 35 12 23 27
11 Сочи 31 5 26 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 33 23 10 48
2 Металлург 33 21 12 46
3 Сибирь 36 21 15 45
4 Адмирал 34 19 15 42
5 Сал. Юлаев 33 17 16 41
6 Авангард 33 18 15 39
7 Ак Барс 33 14 19 34
8 Трактор 35 14 21 33
9 Барыс 34 14 20 30
10 Нефтехимик 32 14 18 29
11 Амур 32 12 20 29
Результаты / календарь
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
24.11 19:00
Северсталь – Витязь
 - : -
24.11 19:00
Торпедо – ЦСКА
 - : -
24.11 19:10
Динамо Мн – Динамо М
 - : -
24.11 19:30
СКА – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости