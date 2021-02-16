Бывший игрок и тренер Стариков о Кузнецове: «Не могу сказать, что он выделялся и имел задатки звезды НХЛ»

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Стариков вспомнил забавную историю о том, как в его хоккейную школу в США приезжал юный Евгений Кузнецов.

— Сразу было видно, что он — умный пацан. И катался хорошо, и шайбу держал. Но не могу сказать, что сильно выделялся и был с задатками будущей звезды НХЛ. Кстати, мы его даже на турнир местный брали. С виду худенький, невзрачный парнишка. Без особых скоростных данных. А Женя взял и сделал нам игру. Но главное, что он был трудолюбивым. Всегда хотел на лед и просил чему-то научить. Уже в своем юном возрасте не давал спуску американским ребятам. «Чего стоишь? Езжай туда, я тебе пас дам», — кричал через всю площадку.

— Про Кузнецова вы говорили следующее: «Стоит отвернуться — он уже расслабился. А в игре — сильнейший». У него остались проблемы с дисциплиной?

— Не думаю. Хотя рутину он не очень любил. Например, кататься взад-вперед. Но это мало кому по душе. Сейчас мы делаем занятия динамичными. У нас большинство упражнений с шайбой, передачами и бросками. Стараемся максимально моделировать различные игровые ситуации.

— С кем проще работать?

— Наши ребята до сих пор лучше владеют клюшкой, чем большинство американцев. А вот с катанием не очень хорошо. И с тактической сноровкой тоже. Не всегда парни знают, как правильно сыграть в обороне. Не учат их этому с детства. А в остальном россияне очень сильные. Отмечу, что с возрастом становится тяжелее учить молодых ребят. Это я уже как тренер могу сказать.

(Андрей Жданюк)

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