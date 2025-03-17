Бывший игрок «Барыса» Клоучек погиб в возрасте 45 лет

Бывший защитник «Барыса» Томаш Клоучек погиб на 46-м году жизни, сообщает пресс-служба чешского «Оцеларжи», за который также выступал хоккеист.

Причиной гибели хоккеиста стал несчастный случай.

«Нас поразила печальная новость: Томаш Клоучек погиб в результате трагического несчастного случая. Желаем его семье и близким много сил. Искренние соболезнования», — говорится в сообщении чешского клуба.

Клоучек выступал в КХЛ с 2008 по 2012 год. Он играл за «Барыс» и пражский «Лев». Чех набрал 35 (7+28) очков в 128 матчах. Также защитник играл в «Рейнджерс», «Нэшвилле» и «Атланте» в НХЛ.