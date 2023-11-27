Меньшиков: «Ротенберг проповедует канадский, силовой хоккей»
Бывший игрок СКА Константин Меньшиков оценил успешную серию армейцев в чемпионате КХЛ.
«СКА проводит хороший отрезок. И надо отметить, что они с лидерами играют — «Ак Барс», «Локомотив», «Спартак», «Торпедо»... Доказывают, что их хоккей, концепция имеют право на жизнь. Особенно с «Торпедо» была яркая игра. Отыгрались с 0:3, выиграли в серии буллитов. Это постараться надо. Хоккей — как баскетбол. Ты попадаешь — ведешь в счете, не попадаешь — уступаешь. В этой игре ярко проявился стиль СКА.
Роман Ротенберг проповедует канадский, силовой хоккей. Они, образно говоря, в третьем периоде накинули «телогрейку» на соперника, переломили ход матча. Нижегородцы как раз играют комбинационно, технично, как действовала сборная СССР. Столкнулись две концепции, и СКА взял верх», — приводит слова Меньшикова «РБ Спорт».
25 ноября СКА обыграл «Торпедо» (4:3 Б) и одержал восьмую победу подряд в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
Команда Романа Ротенберга идет на пятой строчке таблицы Западной конференции с 42 очками в 34 матчах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|36
|24
|12
|52
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|36
|19
|17
|46
|4
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|5
|Ак Барс
|35
|20
|15
|42
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|37
|19
|18
|42
|8
|Сибирь
|36
|17
|19
|39
|9
|Амур
|35
|14
|21
|34
|10
|Нефтехимик
|35
|14
|21
|34
|11
|Барыс
|36
|10
|26
|27
|12
|Адмирал
|33
|9
|24
|25
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|37
|24
|13
|51
|2
|Динамо М
|35
|24
|11
|51
|3
|Локомотив
|34
|22
|12
|46
|4
|Торпедо
|36
|20
|16
|43
|5
|СКА
|34
|21
|13
|42
|6
|ЦСКА
|35
|19
|16
|40
|7
|Северсталь
|35
|15
|20
|35
|8
|Динамо Мн
|34
|15
|19
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Витязь
|36
|13
|23
|30
|11
|Куньлунь РС
|38
|12
|26
|29
|27.11
|15:30
|
Сибирь – Куньлунь РС
|3 : 2
|27.11
|16:30
|
Барыс – Витязь
|2 : 5
|27.11
|17:00
|
Автомобилист – Спартак
|1 : 4
|27.11
|17:00
|
Трактор – Торпедо
|2 : 1
|27.11
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|2 : 3