Рыбин: «Кузнецов — украшение не только СКА, но и всей лиги»
Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин поделился мнением об игре нападающего питерцев Евгения Кузнецова в этом сезоне.
«Не будем судить по первой игре о перспективах СКА, но Кузнецов — мастер, который должен забивать и вести за собой команду. У СКА на бумаге очень сильный состав, но Кузнецов — это украшение всей нашей лиги, а не только СКА.
Пока рано говорить что-то о готовности СКА к сезону. Одна-две игры ничего не значат. Сейчас ребята в команде свежие, играют на максимальных скоростях», — цитирует Рыбина Metaratings.ru.
32-летний Кузнецов — двукратный чемпион мира в составе сборной России, а также обладатель Кубка Стэнли вместе с «Вашингтон Кэпиталз».
Источник: Metaratings.ru
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