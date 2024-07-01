Сушинский: «На «Мерседесы» спрос упал. Раньше у нас уходило 120-130 машин в месяц, сейчас — 15-20»

Бывший хоккеист сборной России, чемпион мира-2008 Максим Сушинский в интервью «СЭ» рассказал об автомобильном бизнесе.

— В Петербурге у вас давно три автосалона. Лет семь назад вы говорили, что на службе каждый день с 9:00. Что-то изменилось?

— Всё! Я же теперь в Москве живу. Оперативка на исполнительном директоре, вот он в офисе с утра до вечера. А я руковожу удаленно, на мне развитие компании, поиск новых автомобильных брендов.

С бизнесом переезд не связан. Это произошло в 2018-м, когда стал президентом «Авангарда». Из-за проблем с домашней ареной команде пришлось перебираться из Омска в Балашиху. Здесь дети пошли в школу, даже после моего ухода из клуба их не дергали. Так и прикипели к Москве.

— Как СВО и санкции ударили по вашему бизнесу? Вы же «Мерседесами» торговали...

— Не забывайте — сначала была пандемия. Уже тогда мы полностью пересмотрели подход к работе и маркетингу. Перешли на удаленку. До сих пор все совещания проводим по зуму. Если я в Питере, формат не меняется. Так проще и удобнее, не надо никому тащиться в офис. Огромная экономия времени!

Ну а в 2022-м... Конечно, сразу поставки автомобилей и запчастей через параллельный импорт не наладишь. Спасало то, что у нас были два других бренда — Hyundai и Geely. С недавних пор к ним добавились еще несколько. «Китайцев» в основном и продаем.

А вот на «Мерседесы» спрос упал. Раньше у нас уходило 120-130 машин в месяц, сейчас — 15-20.