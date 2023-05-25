Бывший хоккеист и менеджер «Авангарда» Хацей скончался на 47-м году жизни

По информации «СЭ», известный в прошлом хоккеист «Авангарда», «Сибири» и многих других российских клубов Евгений Хацей скончался на 47-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Также Хацей работал генменеджером «Югры» и директором по хоккейным операциям «Авангарда», а в последнее время — директором академии омского клуба.

Хацей становился чемпионом России (2004) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2005).