Бывший хоккеист «Динамо» Мальцев попал в больницу

Бывший нападающий московского «Динамо» Александр Мальцев попал в больницу.

Об этом рассказал сам 75-летний ветеран бело-голубых. Он не раскрыл подробностей госпитализации.

«Сейчас нахожусь в больнице, проверяют здоровье, состояние терпимое. Пока не говорят, когда выпишут», — цитирует Мальцева Odds.ru.

Мальцев выступал за «Динамо» с 1967 по 1984 год. Хоккеист является двукратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира.