Бывший хоккеист «Барыса» и сборной Казахстана стал мэром одного из городов США

Бывший нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Брэндон Боченски стал мэром города Гранд-Форкс (штат Северная Дакота, США).

Боченски выступал за команду университета Северной Дакоты до начала профессиональной карьеры.

— Когда ты 5 месяцев вкладываешься в работу на все сто процентов, то, конечно, волнуешься насчет результата, — приводит Grand Forks Herald слова Боченски. — Думаю, город готов к переменам. Самое главное для нас — сделать так, чтобы эти улучшения были к лучшему.

Боченски — уроженец США, выступал в НХЛ за «Оттаву», «Чикаго», «Бостон», «Анахайм», «Нэшвилл» и «Тампу Бэй». В 2010 году американец перешел в «Барыс», за который выступал с 2010 по 2017 и с 2018 по 2019 годы. В 2014 году Боченски принял гражданство Казахстана, в 2016 году выступал за национальную команду этой страны на ЧМ-2016 по хоккею в России. Являлся капитаном «Барыса» и сборной Казахстана.