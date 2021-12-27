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Бывший голкипер «Нефтехимика» Иванников продолжит карьеру в Словакии

16:00
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Вратарь Евгений Иванников продолжит карьеру в чемпионате Словакии в составе команды «Липтовски-Микулаш», сообщает сайт клуба

30-летний вратарь начинал сезон в «Нефтехимике». Голкипер пополнил состав команды летом 2020 года. За это время провел в свитере «Нефтехимика» 45 матчей, одержал 16 побед, 3 поединка сыграл на «ноль».

Также Иванников выступал в КХЛ за СКА, «Адмирал» и «Спартак».

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Иван Шитик все материалы автора
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