Бывший голкипер «Нефтехимика» Иванников продолжит карьеру в Словакии

Вратарь Евгений Иванников продолжит карьеру в чемпионате Словакии в составе команды «Липтовски-Микулаш», сообщает сайт клуба

30-летний вратарь начинал сезон в «Нефтехимике». Голкипер пополнил состав команды летом 2020 года. За это время провел в свитере «Нефтехимика» 45 матчей, одержал 16 побед, 3 поединка сыграл на «ноль».

Также Иванников выступал в КХЛ за СКА, «Адмирал» и «Спартак».