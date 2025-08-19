Бывший главный тренер «Тороса» Константин Полозов умер в возрасте 59 лет

В возрасте 59 лет ушел из жизни бывший главный тренер нефтекамского «Тороса» Константин Полозов.

«Не стало Константина Полозова... Константин Александрович — воспитанник «Салавата Юлаева». После окончания игровой карьеры Константин Александрович тренировал «Толпар» и «Торос». Вместе с нефтекамской командой он стал обладателем Кубка Братины. «Салават Юлаев» выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Александровича», — говорится в заявлении «Салавата Юлаева».

За «Салават Юлаев» Полозов провел 15 сезонов (1982—1987, 1988—1998) в роли игрока. Он стал трехкратным призером чемпионатов России (1995—1997) и обладателем Кубка Международной федерации хоккея (1994).

После завершения игровой карьеры он начал работать тренером. Полозов возглавлял «Толпар» и «Батыр» из МХЛ, а также «Торос», который привел к победе в ВХЛ (2015).