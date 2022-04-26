Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал «СЭ» победу ЦСКА над «Металлургом» в 5-м матче финальной серии Кубка Гагарина (3:2 ОТ).

«Игра была равная, не сказал бы, что у кого-то из команд было преимущество. Но ЦСКА были прижаты к стенке, просто отступать уже некуда было, проиграли бы сегодня — был бы конец. Армейцы сделали сегодня хороший результат, который может еще помочь побороться. Если выиграют в Москве, то в седьмом матче уже у кого больше сил останется, тот и станет обладателем Кубка Гагарина», — сказал Крикунов «СЭ».

Крикунов добавил, что ЦСКА будет сложно выиграть три игры подряд, но при этом не стоит забывать, что такого же результата добился и «Металлург».

«Магнитка» сегодня играла более собранно и нацелено на ворота. Сегодняшний матч могу назвать игрой вратарей. Федотова надо было менять, столько на него свалилось в этом году: и Олимпийские игры, и финал Кубка Гагарина. Молодой же еще", — добавил Крикунов.