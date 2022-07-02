Плющев считает, что задержание Федотова связано с неподписанием контракта с ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о задержании вратаря Ивана Федотова сотрудниками военкомата.

«Какая-то мутная история. Федотов в последнее время был в армейском клубе. Если его хотели привлечь в армию, наверное, какие-то разговоры с ним об этом шли. Совершенно непонятно, откуда все это дело взялось. Наверное, это связано с его дальнейшим пребыванием в одном из клубов НХЛ. Сложно что-то комментировать. Думаю, просто так такие вещи не делаются. В ЦСКА полкоманды призывного возраста, но ребята не выстраиваются в очередь в военкомат. Думаю, это связано с неподписанием им контракта с ЦСКА.

Насколько я понял его адвоката, там есть ряд вопросов с его силовым привлечением в армию. Есть определенные процедуры, высылается повестка, которая дается под роспись. Это что-то из ряда вон выходящее. Надо искать концы, кто дал такое указание, почему, как. Эта история не красит военкомат. Все можно делать в соответствии с законом. Думаю, его не призовут в армию, но не знаю, что будет потом", — цитирует Плющева «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин был задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербург в пятницу, 1 июля. Федотову грозит до двух лет лишения свободы по статье за уклонение от призыва на военную службу.

Отмечается, что вопросом, касающимся будущего вратаря, занимается представитель Федерации хоккея России (ФХР).

По итогам прошедшего сезона Федотов завоевал Кубок Гагарина в составе ЦСКА. После этого вратарь подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфией», который выбрал его на драфте 2015 года под общим 188-м номером. В составе сборной России он стал серебряным призером Олимпиады в Пекине.