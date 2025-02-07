Крикунов — о вратарях СКА: «В плей-офф будет играть тот, кто психологически более устойчив»

Бывший главный тренер сборной Белоруссии Владимир Крикунов поделился мыслями о вратарской проблеме СКА, где играет белорус Павел Мойсевич.

«У СКА сейчас три талантливых, но молодых вратаря. Голкиперы так рано не начинают играть, они становятся более стабильными в 24 года. Так что проблема такая есть, Роман Борисович пробует одного, второго, третьего. Самое главное — определиться, кто будет играть в плей-офф, кто лучше себя проявит. Скажу так, по уровню они равны. У Плешкова реакция феноменальная, он двигается очень хорошо. Мойсевич же и Заврагин — высокие, габаритные. Так что будет играть тот, кто психологически более устойчив, кто будет на пропущенные шайбы нормально реагировать», — цитирует Крикунова Legalbet.by.

СКА набрал 67 очков в 53 матчах и располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.