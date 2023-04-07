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Сегодня, 00:05

Воробьев об отставке: «Не особо и удивился, что руководство «Металлурга» решило со мной попрощаться»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в эксклюзивном интервью «СЭ» сравнил два вылета его команды во втором раунде плей-офф: в 2017-м и в 2023-м.

— У вас уже была в карьере отставка из «Металлурга»: досрочно вы завершили сезон в 2017 году, когда не очень здорово начали чемпионат. Сейчас с вами разорвали трудовые отношения после первого сезона нового двухлетнего контракта. У меня такое ощущение, что эти случаи похожи. Решения об увольнении получились больше эмоциональными, чем логичными.

— И все-таки ситуации разные. Тогда перед стартом ушли такие ребята, как Александр Семин, Данис Зарипов, Алексей Береглазов, Виктор Антипин, Крис Ли. Началась перестройка. По крайней мере, об этом мы говорили летом и комплектовали команду именно на таких условиях. Но я, видимо, ошибался. Мы же тогда вместо признанных звезд взяли хоккеистов совершенно другого уровня.

Но сейчас все иначе. Было много моментов во время регулярки, которые привели к расставанию. Уже во время сезона возникали сигналы, которые давали понять, что вряд ли продолжу работу. Так что не особо и удивился тому, что руководство решило со мной попрощаться.

— На прощальной пресс-конференции вы сказали, что совершили серьезную ошибку, собрав игроков слишком рано.

— И готов повторить это. После сезона, в котором вышли в финал, парни не восстановились — прежде всего, видимо, морально. Следовало дать им еще отдохнуть.

Илья Воробьев. «Никогда так часто не повышал голос в раздевалке, как в этом сезоне». Воробьев — об отставке из «Магнитки»

Илья Воробьев
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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